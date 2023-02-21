Абрамова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1876 г.р.

Дети

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
02.10.1898

Муж: Абрамов Панталемон

Рождение ребёнка
29.05.1901

Сын: Абрамов Иоанн

Отец ребёнка: Абрамов Панталемон

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.11.1902

Сын: Абрамов Михаил

Отец ребёнка: Абрамов Панталемон

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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