Абрамова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Иван
Бракосочетание
02.10.1898
Муж: Абрамов Панталемон
Рождение ребёнка
29.05.1901
Сын: Абрамов Иоанн
Отец ребёнка: Абрамов Панталемон
Рождение ребёнка
07.11.1902
Сын: Абрамов Михаил
Отец ребёнка: Абрамов Панталемон
Смерть
Неизвестно