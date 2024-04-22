Косачева (Васильева) Ольга Ипполитовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Год рождения исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
30.01.1911 ст.
Запись № 10 о бракосочетании 30 января 1911 года д. Поварентиной Федосовской волости Ивана Васильевича Косачева, 21 года и с. Верх-Чиковского девицы Ольги Ипполитовны Васильевой, 19 лет. Поручители: д... Показать все
Место жительства
После 1911
Поваренка, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Год рождения исходя из возраста в записи о браке.
Смерть
Неизвестно