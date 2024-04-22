Косачева (Васильева) Ольга Ипполитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косачева (Васильева) Ольга Ипполитовна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

Около 1868 г.р.

Муж

Около 1890 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
Около 1892

Отец: Васильев Ипполит Акимович

Мать: Васильева Марфа Семеновна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Год рождения исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
30.01.1911 ст.

Муж: Косачев Иван Васильевич

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 10 о бракосочетании 30 января 1911 года д. Поварентиной Федосовской волости Ивана Васильевича Косачева, 21 года и с. Верх-Чиковского девицы Ольги Ипполитовны Васильевой, 19 лет. Поручители: д... Показать все
Место жительства
После 1911
Поваренка, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Год рождения исходя из возраста в записи о браке.
Смерть
Неизвестно
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