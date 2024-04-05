Krzepicki Jan 12.08.1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Krzepicki Jan

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Место рождения

Trzcianka/Brańszczyk akt 85/1875

Дата рождения

12.08.1875

Дата смерти

23.05.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1875

Отец: Krzepicki Stanisław

Мать: Krzepicka (Depczyńska/Dębczyńska) Katarzyna Dębczyńska/

Trzcianka/Brańszczyk akt 85/1875
Бракосочетание
10.02.1908

Жена: Krzepicka (Kuczyńska) Marcjanna

Trzcianka/Brańszczyk akt 9/1908
Рождение ребёнка
04.05.1919

Сын: Krzepicki Stanisław Jan

Мать ребёнка: Krzepicka (Kuczyńska) Marcjanna

Trzcianka/Brańszczyk akt 63/1919
Смерть
23.05.1947
USC Trzcianka/Brańszczyk

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