Krzepicki Jan
Место рожденияTrzcianka/Brańszczyk akt 85/1875
Дата рождения12.08.1875
Дата смерти23.05.1947
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1875
Trzcianka/Brańszczyk akt 85/1875
Бракосочетание
10.02.1908
Trzcianka/Brańszczyk akt 9/1908
Рождение ребёнка
04.05.1919
Мать ребёнка: Krzepicka (Kuczyńska) Marcjanna
Trzcianka/Brańszczyk akt 63/1919
Смерть
23.05.1947
USC Trzcianka/Brańszczyk