Лобанов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанов Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1925

Дата смерти

10.04.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лобанова (Диденко) Мария Митрофановна

Рождение ребёнка
10.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лобанова (Диденко) Мария Митрофановна

Смерть
10.04.1995

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