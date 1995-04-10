Лобанов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1925
Дата смерти10.04.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лобанова (Диденко) Мария Митрофановна
Рождение ребёнка
10.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лобанова (Диденко) Мария Митрофановна
Смерть
10.04.1995