Саяшкина (Назарова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трофимова (Саяшкина) Валентина
Отец ребёнка: Саяшкин Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саяшкин Александр
Отец ребёнка: Саяшкин Пётр
Рождение ребёнка
11.10.1928
Дочь: Ахметжанова (Саяшкина) Мария
Отец ребёнка: Саяшкин Пётр
Смерть
1984