Саяшкина (Назарова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саяшкина (Назарова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трофимова (Саяшкина) Валентина

Отец ребёнка: Саяшкин Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саяшкин Александр

Отец ребёнка: Саяшкин Пётр

Рождение ребёнка
11.10.1928

Дочь: Ахметжанова (Саяшкина) Мария

Отец ребёнка: Саяшкин Пётр

Смерть
1984

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