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Васильев Алексей

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Место рождения

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.

Отец: Михайлов Василий

Мать: Михайлова Ольга

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
10.02.1897 ст.

Жена: Емельянова Ксения

Рождение ребёнка
18.02.1898 ст.

Сын: Алексеев Александр

Мать ребёнка: Емельянова Ксения

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
17.07.1900 ст.

Сын: Алексеев Симеон

Мать ребёнка: Емельянова Ксения

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.07.1902

Дочь: Алексеева Евдокия

Мать ребёнка: Емельянова Ксения

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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