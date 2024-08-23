Васильев Алексей
Место рождения
Дата рождения1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.
Отец: Михайлов Василий
Мать: Михайлова Ольга
Бракосочетание
10.02.1897 ст.
Жена: Емельянова Ксения
Рождение ребёнка
18.02.1898 ст.
Сын: Алексеев Александр
Мать ребёнка: Емельянова Ксения
Рождение ребёнка
17.07.1900 ст.
Сын: Алексеев Симеон
Мать ребёнка: Емельянова Ксения
Рождение ребёнка
14.07.1902
Дочь: Алексеева Евдокия
Мать ребёнка: Емельянова Ксения
Смерть
Неизвестно