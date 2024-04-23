Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Муж: Павел Семёнович
Сын: Нил Павлович
Отец ребёнка: Павел Семёнович
Сын: Гавриил Павлович
Отец ребёнка: Павел Семёнович
Сын: Филипп Павлович
Отец ребёнка: Павел Семёнович
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Павел Семёнович
Сын: Степан Павлович
Отец ребёнка: Павел Семёнович
Сын: Николай Павлович
Отец ребёнка: Павел Семёнович
Сын: Арсений Павлович
Отец ребёнка: Павел Семёнович
Сын: Прохор Павлович
Отец ребёнка: Павел Семёнович
Сын: Григорий Павлович
Отец ребёнка: Павел Семёнович
Сын: Андрей Павлович
Отец ребёнка: Павел Семёнович
Дочь: Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Павел Семёнович
Дочь: Манухова Ефросинья Павловна
Отец ребёнка: Павел Семёнович
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Павел Семёнович
Дочь: Мавра Павловна
Отец ребёнка: Павел Семёнович