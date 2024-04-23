Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ивановна

Место рождения

Козлово, Нелидовский район, Тверская область

Дата рождения

1866

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Козлово, Нелидовский район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
03.01.1884

Муж: Павел Семёнович

Рождение ребёнка
11.09.1884

Сын: Нил Павлович

Отец ребёнка: Павел Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
12.08.1886

Сын: Гавриил Павлович

Отец ребёнка: Павел Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
12.11.1887

Сын: Филипп Павлович

Отец ребёнка: Павел Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.03.1890

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Павел Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
25.04.1892

Сын: Степан Павлович

Отец ребёнка: Павел Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
08.05.1893

Сын: Николай Павлович

Отец ребёнка: Павел Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.02.1898

Сын: Арсений Павлович

Отец ребёнка: Павел Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.02.1900

Сын: Прохор Павлович

Отец ребёнка: Павел Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
04.11.1901

Сын: Григорий Павлович

Отец ребёнка: Павел Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
20.09.1903

Сын: Андрей Павлович

Отец ребёнка: Павел Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Павел Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
24.09.1905

Дочь: Манухова Ефросинья Павловна

Отец ребёнка: Павел Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Павел Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
10.03.1909

Дочь: Мавра Павловна

Отец ребёнка: Павел Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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