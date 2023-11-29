Фадеева Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеева Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фадеев Иван Фадеевич

Отец ребёнка: Фадеев Фадей Фадеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фадеев Федор Фадеевич

Отец ребёнка: Фадеев Фадей Фадеевич

Рождение ребёнка
12.07.1897

Дочь: Петрякова (Фадеева) Мария Фадеевна

Отец ребёнка: Фадеев Фадей Фадеевич

Кузьминовка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Кузьминовка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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