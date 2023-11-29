Фадеева Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фадеев Иван Фадеевич
Отец ребёнка: Фадеев Фадей Фадеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фадеев Фадей Фадеевич
Рождение ребёнка
12.07.1897
Дочь: Петрякова (Фадеева) Мария Фадеевна
Отец ребёнка: Фадеев Фадей Фадеевич
Смерть
Неизвестно