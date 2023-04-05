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Лыкошин Иван Богданович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1757

Дата смерти

26.10.1820

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1757

Отец: Лыкошин Богдан Васильевич

Мать: Лыкошина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Рачинская Мария Ивановна

Мать ребёнка: Лыкошина Миропия Ивановна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Лыкошин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Лыкошина Миропия Ивановна

Рождение ребёнка
15.01.1794

Сын: Лыкошин Александр Иванович

Мать ребёнка: Лыкошина Миропия Ивановна

Bely, Tver Oblast Russia
Рождение ребёнка
17.02.1800

Дочь: Колечицкая Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Лыкошина Миропия Ивановна

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Тулубьева Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Лыкошина Миропия Ивановна

Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804

Сын: Лыкошин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Лыкошина Миропия Ивановна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Лыкошин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Лыкошина Миропия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.10.1820
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