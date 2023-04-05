Лыкошин Иван Богданович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1757
Дата смерти26.10.1820
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1757
Отец: Лыкошин Богдан Васильевич
Мать: Лыкошина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Рачинская Мария Ивановна
Мать ребёнка: Лыкошина Миропия Ивановна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Лыкошин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Лыкошина Миропия Ивановна
Рождение ребёнка
15.01.1794
Сын: Лыкошин Александр Иванович
Мать ребёнка: Лыкошина Миропия Ивановна
Bely, Tver Oblast Russia
Рождение ребёнка
17.02.1800
Дочь: Колечицкая Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Лыкошина Миропия Ивановна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Тулубьева Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Лыкошина Миропия Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804
Мать ребёнка: Лыкошина Миропия Ивановна
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Лыкошина Миропия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.10.1820