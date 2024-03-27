Банков Иуда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Банков Самуил
Мать: Банкова Вера
Рождение ребёнка
1884
Сын: Банков Ануфрий
Мать ребёнка: Банкова Ревекка
Рождение ребёнка
1885
Сын: Банков Самуил
Мать ребёнка: Банкова Ревекка
Рождение ребёнка
1898
Сын: Банков Яков
Мать ребёнка: Банкова Ревекка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Банкова Ревекка
Смерть
Неизвестно