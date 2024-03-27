Банков Иуда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банков Иуда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Банков Самуил

Мать: Банкова Вера

Рождение ребёнка
1884

Сын: Банков Ануфрий

Мать ребёнка: Банкова Ревекка

Рождение ребёнка
1885

Сын: Банков Самуил

Мать ребёнка: Банкова Ревекка

Рождение ребёнка
1898

Сын: Банков Яков

Мать ребёнка: Банкова Ревекка

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банкова Ревекка

Смерть
Неизвестно
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