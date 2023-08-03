Лизунов Вениамин
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1954
Дата смерти2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1954
Отец: Лизунов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.01.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.07.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2014