Лизунов Вениамин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛизунов Вениамин

Лизунов Вениамин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1954

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1931 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1954

Отец: Лизунов Виктор

Мать: Лизунова (Гаранина) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.01.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.07.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2014

Мы используем куки для улучшения работы сайта.