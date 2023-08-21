Сорокин Косьма Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1804
Отец: Матвей
Мать: Евдокия Тихонова
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Сорокин Петр Косьмич
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1842 или 1851
Сын: Сорокин Яков Косьмич
Мать ребёнка: Павла Денисовна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Сорокина Ефимья Косьмина
Рождение ребёнка
1846
Бракосочетание
26.02.1850
Жена: Павла Денисовна
Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
по ж: казенной деревни Рушиново крестьянин Степан Егоров и Андрей Федоров по н: казенного села Нилы крестьяне Василий Гаврилов и Филипп Павлов
Рождение ребёнка
23.04.1850
Дочь: Мавра Косьмина
Мать ребёнка: Павла Денисовна
Рождение ребёнка
Около 1858
Мать ребёнка: Павла Денисовна
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Сорокин Лаврентий Косьмич
Мать ребёнка: Павла Денисовна
Рождение ребёнка
04.03.1861
Сын: Никифор Косьмич
Мать ребёнка: Павла Денисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Иванова