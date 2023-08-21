Сорокин Косьма Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Косьма Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Матвей

Мать: Евдокия Тихонова

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Сорокин Петр Косьмич

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1842 или 1851

Сын: Сорокин Яков Косьмич

Мать ребёнка: Павла Денисовна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Сорокина Ефимья Косьмина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Сорокин Лазарь Косьмич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
26.02.1850

Жена: Павла Денисовна

Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
по ж: казенной деревни Рушиново крестьянин Степан Егоров и Андрей Федоров по н: казенного села Нилы крестьяне Василий Гаврилов и Филипп Павлов
Рождение ребёнка
23.04.1850

Дочь: Мавра Косьмина

Мать ребёнка: Павла Денисовна

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Сорокин Григорий Косьмич

Мать ребёнка: Павла Денисовна

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Сорокин Лаврентий Косьмич

Мать ребёнка: Павла Денисовна

Рождение ребёнка
04.03.1861

Сын: Никифор Косьмич

Мать ребёнка: Павла Денисовна

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Иванова

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