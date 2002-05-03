Мухаметшин Мунир Аюпович
Место рождения
Дата рождения08.11.1948
Дата смерти03.05.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мухаметшина Махежура Сафовна
Рождение ребёнка
30.05.1975
Сын: Мухаметшин Ильдар Мунирович
Мать ребёнка: Мухаметшина Махежура Сафовна
Рождение ребёнка
10.05.1978
Сын: Мухаметшин Ленар Мунирович
Мать ребёнка: Мухаметшина Махежура Сафовна
Рождение ребёнка
01.01.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мухаметшина Махежура Сафовна
Смерть
03.05.2002