Мухаметшин Мунир Аюпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметшин Мунир Аюпович

Место рождения

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.11.1948

Дата смерти

03.05.2002

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1919 г.р.

Жена

1950 г.р.

Дети

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1975 г.р.
1978 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1948

Отец: Мухаметшин Аюп Мухаметович

Мать: Мухаметшина Масхуда Ильясовна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухаметшина Махежура Сафовна

Место жительства
Неизвестно
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.04.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухаметшина Махежура Сафовна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.05.1975

Сын: Мухаметшин Ильдар Мунирович

Мать ребёнка: Мухаметшина Махежура Сафовна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.05.1978

Сын: Мухаметшин Ленар Мунирович

Мать ребёнка: Мухаметшина Махежура Сафовна

Рождение ребёнка
01.01.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухаметшина Махежура Сафовна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
03.05.2002
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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