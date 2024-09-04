Алгазин Антроп Клементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазин Антроп Клементьевич

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Рогозино

Дата рождения

1905

Дата смерти

07.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Алгазин Климентий Кондратьевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Алгазин Никифор Антропович

Мать ребёнка: Алгазина Екатерина Григорьевна

Смерть
07.04.1942

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