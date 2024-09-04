Алгазин Антроп Клементьевич
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Рогозино
Дата рождения1905
Дата смерти07.04.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Алгазин Климентий Кондратьевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Сын: Алгазин Никифор Антропович
Мать ребёнка: Алгазина Екатерина Григорьевна
Смерть
07.04.1942