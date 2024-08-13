Власова Матрена Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Власов Прокопий Данилович
Отец ребёнка: Власов Данила Степанович
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Власов Данила Степанович
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Власова Агафья Даниловна
Отец ребёнка: Власов Данила Степанович
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Власова Матрена Даниловна
Отец ребёнка: Власов Данила Степанович
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Власова Наталья Даниловна
Отец ребёнка: Власов Данила Степанович