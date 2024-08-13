Власова Матрена Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова Матрена Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Власов Прокопий Данилович

Отец ребёнка: Власов Данила Степанович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Власов Стефан Данилович

Отец ребёнка: Власов Данила Степанович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Власова Агафья Даниловна

Отец ребёнка: Власов Данила Степанович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Власова Матрена Даниловна

Отец ребёнка: Власов Данила Степанович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Власова Наталья Даниловна

Отец ребёнка: Власов Данила Степанович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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