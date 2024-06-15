Настасья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арсений Михайлов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Екатерина Арсеньева
Отец ребёнка: Арсений Михайлов
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Дарья Арсеньева
Отец ребёнка: Арсений Михайлов
Смерть
Неизвестно