Настасья Тимофеева 1780 — найти родственников по фамилии на Familio
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Настасья Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсений Михайлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Телятьево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Екатерина Арсеньева

Отец ребёнка: Арсений Михайлов

Телятьево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Дарья Арсеньева

Отец ребёнка: Арсений Михайлов

Телятьево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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