Лыжина (Шеломова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыжина (Шеломова) Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Шеломов Иван Васильевич

Мать: Шеломова Наталья Илларионовна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лыжин Федор Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лыжин Федор Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лыжин Федор Федорович

Смерть
Неизвестно
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