Марфа Максимовна/Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербинин Федот
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Щербинина Ксения Федотовна
Отец ребёнка: Щербинин Федот
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Щербинина Евдокия Федотовна
Отец ребёнка: Щербинин Федот
Рождение ребёнка
29.10.1856
Сын: Щербинин мертворожденный сын
Отец ребёнка: Щербинин Федот
Рождение ребёнка
08.11.1857
Сын: Щербинин Виктор
Отец ребёнка: Щербинин Федот
МК 1857г. с.Круглыжи 237-73-246, л. 101об. Крестный той же деревни Стефан Васильев Щербинин
Рождение ребёнка
1859
Сын: Щербинин Яким
Отец ребёнка: Щербинин Федот
Лывской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно