Марфа Максимовна/Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Максимовна/Михайловна

Марфа Максимовна/Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербинин Федот

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Щербинина Ксения Федотовна

Отец ребёнка: Щербинин Федот

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Щербинина Евдокия Федотовна

Отец ребёнка: Щербинин Федот

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.10.1856

Сын: Щербинин мертворожденный сын

Отец ребёнка: Щербинин Федот

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.11.1857

Сын: Щербинин Виктор

Отец ребёнка: Щербинин Федот

МК 1857г. с.Круглыжи 237-73-246, л. 101об. Крестный той же деревни Стефан Васильев Щербинин
Рождение ребёнка
1859

Сын: Щербинин Яким

Отец ребёнка: Щербинин Федот

Лывской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.