Квасов Яков Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1906
Дата смерти12.12.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1906
Отец: Квасов Герасим Федотович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Неизвесно (Неизвесно) Матрена Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова (Квасова) Рая Яковлевна
Мать ребёнка: Неизвесно (Неизвесно) Матрена Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Неизвесно (Неизвесно) Матрена Гавриловна
Смерть
12.12.1943
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край