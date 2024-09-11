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Квасов Яков Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1906

Дата смерти

12.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1906

Отец: Квасов Герасим Федотович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квасов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Неизвесно (Неизвесно) Матрена Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова (Квасова) Рая Яковлевна

Мать ребёнка: Неизвесно (Неизвесно) Матрена Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвесно (Неизвесно) Матрена Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неизвесно (Неизвесно) Матрена Гавриловна

Смерть
12.12.1943
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

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