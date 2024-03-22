Львова (Долгорукова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Львова (Долгорукова) Мария Андреевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

15.08.1805 ст.

Дата смерти

12.08.1889 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1805 ст.

Отец: Долгоруков Андрей Николаевич

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1831

Сын: Львов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Львов Александр Львович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.09.1833 ст.

Сын: Львов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Львов Александр Львович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1841

Сын: Львов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Львов Александр Львович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1844

Сын: Львов Василий Александрович

Отец ребёнка: Львов Александр Львович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Львов Александр Львович

Смерть
12.08.1889 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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