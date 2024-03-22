Львова (Долгорукова) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения15.08.1805 ст.
Дата смерти12.08.1889 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1805 ст.
Отец: Долгоруков Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Львов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Львов Александр Львович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.09.1833 ст.
Сын: Львов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Львов Александр Львович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Львов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Львов Александр Львович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Львов Василий Александрович
Отец ребёнка: Львов Александр Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.08.1889 ст.