Молодцова -- Татьяна Евфимилиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.04.1895
Дочь: Молодцова Ирина Григорьева
Отец ребёнка: Молодцов Григорий Александрович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Молодцова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Молодцов Григорий Александрович
Рождение ребёнка
03.10.1902
Сын: Молодцов Дионилий Григорьевич
Отец ребёнка: Молодцов Григорий Александрович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно