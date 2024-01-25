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Молодцова -- Татьяна Евфимилиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1895

Дочь: Молодцова Ирина Григорьева

Отец ребёнка: Молодцов Григорий Александрович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Молодцова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Молодцов Григорий Александрович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.10.1902

Сын: Молодцов Дионилий Григорьевич

Отец ребёнка: Молодцов Григорий Александрович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молодцов Григорий Александрович

Смерть
Неизвестно
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