Кузнецова (Ревякина) Анна Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Ревякина) Анна Козьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1870

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1870

Отец: Ревякин Кузьма Павлович

Мать: Ревякина Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
17.08.1888

Дочь: Варакина Наталия Егоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Егор

Рождение ребёнка
19.12.1890

Дочь: Кузнецова Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Егор

Рождение ребёнка
11.03.1898

Сын: Кузнецов Алексей Егорович

Отец ребёнка: Кузнецов Егор

Рождение ребёнка
01.02.1904

Сын: Кузнецов Петр Егорович

Отец ребёнка: Кузнецов Егор

Рождение ребёнка
20.07.1906

Дочь: Щепалина Мария Егоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Егор

Паньшино, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.12.1909

Сын: Кузнецов Николай Егорович

Отец ребёнка: Кузнецов Егор

Паньшино, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.03.1912

Дочь: Кузнецова Александра Егоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Егор

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