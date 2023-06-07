Кузнецова (Ревякина) Анна Козьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1870
Рождение ребёнка
17.08.1888
Дочь: Варакина Наталия Егоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Егор
Рождение ребёнка
19.12.1890
Дочь: Кузнецова Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Егор
Рождение ребёнка
11.03.1898
Сын: Кузнецов Алексей Егорович
Отец ребёнка: Кузнецов Егор
Рождение ребёнка
01.02.1904
Отец ребёнка: Кузнецов Егор
Рождение ребёнка
20.07.1906
Дочь: Щепалина Мария Егоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Егор
Рождение ребёнка
01.12.1909
Сын: Кузнецов Николай Егорович
Отец ребёнка: Кузнецов Егор
Рождение ребёнка
27.03.1912
Дочь: Кузнецова Александра Егоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Егор