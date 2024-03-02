Пятилетов Николай Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1930
Дата смерти19.08.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.11.1954
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.08.1993
| | | Пятилетов Н.Г. и Чеботарев Н.С | Захоронение. По состоянию на сентябрь 2021 г | Координаты на Яндекс картах 48.276852, 40.240041 | Координаты на | G | oogle картах | Широта: | 48° 16′ 37″ ... Показать все