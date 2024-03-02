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Пятилетов Николай Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1930

Дата смерти

19.08.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.11.1954

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.08.1993
| | | Пятилетов Н.Г. и Чеботарев Н.С | Захоронение. По состоянию на сентябрь 2021 г | Координаты на Яндекс картах 48.276852, 40.240041 | Координаты на | G | oogle картах | Широта: | 48° 16′ 37″ ... Показать все

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