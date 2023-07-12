Легейда Акилина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Легейда Сергей Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Легейда Анастасия (Настасья) Сергеевна
Отец ребёнка: Легейда Сергей Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Легейда Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Легейда Сергей Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Легейда Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Легейда Сергей Ефимович
Смерть
Неизвестно