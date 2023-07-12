Легейда Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легейда Акилина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Легейда Семен Сергеевич

Отец ребёнка: Легейда Сергей Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Легейда Анастасия (Настасья) Сергеевна

Отец ребёнка: Легейда Сергей Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Легейда Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Легейда Сергей Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Легейда Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Легейда Сергей Ефимович

Смерть
Неизвестно
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