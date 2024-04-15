Казаринова Матрона Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаринова Матрона Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Казаринов Константин Терентьевич

Отец ребёнка: Казаринов Терентий Иванович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Авдотья Терентьевна

Отец ребёнка: Казаринов Терентий Иванович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Прасковья Терентьевна

Отец ребёнка: Казаринов Терентий Иванович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Лукерья Терентьевна

Отец ребёнка: Казаринов Терентий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаринов Терентий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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