Михайлов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов Александр

Михайлов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1960 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Ирина Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Большакова Ирина Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назар

Мать ребёнка: Большакова Ирина Борисовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.