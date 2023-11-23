Соболев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Соболева) Александра Васильева

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
священник села Дуброва Угличского уезда.
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Розина (Соболева) Павла Васильева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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