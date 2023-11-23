Соболев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Соболева) Александра Васильева
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Дуброва Угличского уезда.
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Розина (Соболева) Павла Васильева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно