Борисов Иван Пименович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Иван Пименович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1902

Сын: Борисова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Борисова -- Ксения Лукьяновна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова -- Ксения Лукьяновна

Смерть
Неизвестно
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