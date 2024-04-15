Дейнеченко (Дейнеко) (Картавченко) Параскева Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Восприемник
17.01.1872 ст.
Антон Евдокимович Карпенко
Рождение ребёнка
17.09.1873 ст.
Дочь: Картавченко София Степановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FX-9?i=571&cc=3511744
Восприемник
02.01.1874 ст.
Домника Васильевна Щербакова
Восприемник
26.03.1876 ст.
Захар Михайлович Романченко
Бракосочетание
13.05.1879 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
07.02.1880 ст.
Агафья Павловна (Романченко) Андрияш
Восприемник
25.01.1881 ст.
Анна Евдокимовна (Карпенко) Головченко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно