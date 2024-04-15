Дейнеченко (Дейнеко) (Картавченко) Параскева Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДейнеченко (Дейнеко) (Картавченко) Параскева Алексеевна

Дейнеченко (Дейнеко) (Картавченко) Параскева Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
17.01.1872 ст.
Хотень, Сумська область
Антон Евдокимович Карпенко
Рождение ребёнка
17.09.1873 ст.

Дочь: Картавченко София Степановна

Отец ребёнка: не указан

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FX-9?i=571&cc=3511744
Восприемник
02.01.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Домника Васильевна Щербакова
Восприемник
26.03.1876 ст.
Николаевка, Сумська область
Захар Михайлович Романченко
Бракосочетание
13.05.1879 ст.

Муж: Дейнеченко Тихон Семенович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
07.02.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Агафья Павловна (Романченко) Андрияш
Восприемник
25.01.1881 ст.
Николаевка, Сумська область
Анна Евдокимовна (Карпенко) Головченко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close