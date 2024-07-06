Плотников Егор Тимофеевич Около 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Плотников Егор Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1922
Каменка, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
11.09.1922

Жена: Плотникова (Ардаева) Агафья Максимовна

Каменка, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Отдел ЗАГС при Каменском Волисполкоме Запись №86 11.09.1922 О женихе: Плотников Егор Тимофеевич, 35 лет, вдовец, вторым браком Занятие: хлебопашество Постоянное местожительство: село Каменка, Каменс... Показать все
Смерть
Неизвестно

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