Плотников Егор Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1922
Бракосочетание
11.09.1922
Отдел ЗАГС при Каменском Волисполкоме Запись №86 11.09.1922 О женихе: Плотников Егор Тимофеевич, 35 лет, вдовец, вторым браком Занятие: хлебопашество Постоянное местожительство: село Каменка, Каменс... Показать все
Смерть
Неизвестно