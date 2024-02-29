Кульниязова Акжаркын Амангусовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКульниязова Акжаркын Амангусовна

Кульниязова Акжаркын Амангусовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1967

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1967

Отец: Сейтбогомбетов Амангос Насанович

Мать: Сейтбогомбетова Рабига

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кульниязов Данияр

Отец ребёнка: Кульниязов Нурлан Мергенбаевич

Рождение ребёнка
20.11.1990

Дочь: Нуржанова Гульмира Мергенбаевна

Отец ребёнка: Кульниязов Нурлан Мергенбаевич

Рождение ребёнка
06.09.1999

Сын: Кульниязов Ерлан Нурланович

Отец ребёнка: Кульниязов Нурлан Мергенбаевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.