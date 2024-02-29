Кульниязова Акжаркын Амангусовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1967
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1967
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кульниязов Данияр
Отец ребёнка: Кульниязов Нурлан Мергенбаевич
Рождение ребёнка
20.11.1990
Дочь: Нуржанова Гульмира Мергенбаевна
Отец ребёнка: Кульниязов Нурлан Мергенбаевич
Рождение ребёнка
06.09.1999
Сын: Кульниязов Ерлан Нурланович
Отец ребёнка: Кульниязов Нурлан Мергенбаевич