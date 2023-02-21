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Золотухин Геннадий Николаевич
Золотухин Геннадий Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.08.1951
Пол
Мужской
Отец
Золотухин Николай Никонов
Мать
Большакова (Гребенникова) Антонина Ивановна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1951
Отец:
Золотухин Николай Никонов
Мать:
Большакова Антонина Ивановна
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