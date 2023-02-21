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Золотухин Геннадий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1951

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1951

Отец: Золотухин Николай Никонов

Мать: Большакова Антонина Ивановна

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