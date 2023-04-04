Жовинский Гецель (Григорий) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жовинский Гецель (Григорий)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Жовинская) Бася

Мать ребёнка: ?

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Жовинская) Даша

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1882

Сын: Zhovinsky Ишия Ishiya

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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