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Зайчук Сергей Петрович

Место рождения

Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

01.01.1960

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1960

Отец: Зайчук Петр Петрович

Мать: Зайчук Анастасия Васильевна

Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2014
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