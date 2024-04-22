Зайчук Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения01.01.1960
Дата смерти2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1960
Отец: Зайчук Петр Петрович
Рождение ребёнка
1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2014