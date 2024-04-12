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Шипота Василий Васильевич

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Место рождения

Черняковка, Полтавська область

Дата рождения

1915

Дата смерти

19.02.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Шипота Василий Филипович

Мать: Шипота Анна Федоровна

Черняковка, Полтавська область
Рождение ребёнка
02.01.1944

Сын: Шипота Николай Васильевич

Мать ребёнка: Шипота Пелагея Каллистратовна

Михайлов, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
20.03.1948

Жена: Шипота Пелагея Каллистратовна

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колоскова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Шипота Пелагея Каллистратовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипота Борис Васильевич

Мать ребёнка: Шипота Пелагея Каллистратовна

Смерть
19.02.1986
Кашира, Кашира, Московская область
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