Шипота Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти19.02.1986
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Шипота Василий Филипович
Мать: Шипота Анна Федоровна
Рождение ребёнка
02.01.1944
Сын: Шипота Николай Васильевич
Мать ребёнка: Шипота Пелагея Каллистратовна
Михайлов, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
20.03.1948
Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колоскова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Шипота Пелагея Каллистратовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шипота Пелагея Каллистратовна
Смерть
19.02.1986
Кашира, Кашира, Московская область