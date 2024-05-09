Харионовский Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харионовский Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.?

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1970

Дочь: Басалаева Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Харионовская Лидия Александровна

Рождение ребёнка
09.10.1977

Дочь: Канюкова Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Харионовская Лидия Александровна

Смерть
Неизвестно

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