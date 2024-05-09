Харионовский Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.?
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1970
Дочь: Басалаева Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Харионовская Лидия Александровна
Рождение ребёнка
09.10.1977
Дочь: Канюкова Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Харионовская Лидия Александровна
Смерть
Неизвестно