Шибнева Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибнева Александра Алексеевна

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Место рождения

Гаврилов Посад, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

21.04.1912

Дата смерти

15.10.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1912

Отец: Алексей

Мать: Ольга

Гаврилов Посад, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Окороков Иван Дмитриевич

Гаврилов Посад, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.06.1942

Дочь: Окорокова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Окороков Иван Дмитриевич

Иваново, Ивановский район, Брестская область
Рождение ребёнка
29.07.1951

Дочь: Окорокова Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Окороков Иван Дмитриевич

Смерть
15.10.1995

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