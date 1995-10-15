Шибнева Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения21.04.1912
Дата смерти15.10.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1912
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1942
Дочь: Окорокова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Окороков Иван Дмитриевич
Иваново, Ивановский район, Брестская область
Рождение ребёнка
29.07.1951
Дочь: Окорокова Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Окороков Иван Дмитриевич
Смерть
15.10.1995