Арефьев Михаил Герасимович
Место рождения
Дата рожденияС 1850 по 1852 ст.
Дата смертиДо 1897 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1850 по 1852 ст.
Военная служба
1880 ст.
фейейвернер (18) батарей 3-й 18 артилерийской бригады
Бракосочетание
21.01.1880 ст.
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: (Арефьева) Вера Михайловна
Мать ребёнка: Арефьева (Осипова) Елена Васильевна
Смерть
До 1897 ст.