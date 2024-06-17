Арефьев Михаил Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрефьев Михаил Герасимович

Арефьев Михаил Герасимович

Место рождения

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

С 1850 по 1852 ст.

Дата смерти

До 1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1850 по 1852 ст.

Отец: Арефьев Герасим Никитич

Мать: Арефьева Сигклитикия Семенова

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Военная служба
1880 ст.
фейейвернер (18) батарей 3-й 18 артилерийской бригады
Бракосочетание
21.01.1880 ст.

Жена: Арефьева (Осипова) Елена Васильевна

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: (Арефьева) Вера Михайловна

Мать ребёнка: Арефьева (Осипова) Елена Васильевна

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
До 1897 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.