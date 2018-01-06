Перешеин Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перешеин Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.2018

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.2018

Отец: Перешеин Василий Васильевич

Мать: не указана

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