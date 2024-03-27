Белоглазова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.12.1952
Сын: Белоглазов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Белоглазов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
03.10.1954
Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
07.12.1956
Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
01.03.1959
пгт. Беркакит (г. Нерюнгри)
Рождение ребёнка
17.12.1961
Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2018