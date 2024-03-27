Белоглазова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоглазова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

1952 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1952

Сын: Белоглазов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Белоглазов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
03.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белоглазов Михаил Григорьевич

Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
07.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белоглазов Михаил Григорьевич

Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
01.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белоглазов Михаил Григорьевич

пгт. Беркакит (г. Нерюнгри)
Рождение ребёнка
17.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белоглазов Михаил Григорьевич

Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоглазов Михаил Григорьевич

Смерть
2018
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