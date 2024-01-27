Фуменкова (Андреева) Ирина Николаевна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1937
Россия
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Россия
Смерть
Неизвестно