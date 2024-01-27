Фуменкова (Андреева) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуменкова (Андреева) Ирина Николаевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Около 1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1937

Отец: Андреев Никон Григорьевич

Мать: Андреева Степанида Анохриевна

Россия
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Смерть
Неизвестно
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