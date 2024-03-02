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Ходакова Авдотья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Ходаков Терентий Гаврилович

Отец ребёнка: Ходаков Гавриил Терентьевич

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Дарья Гавриловна

Отец ребёнка: Ходаков Гавриил Терентьевич

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марья Гавриловна

Отец ребёнка: Ходаков Гавриил Терентьевич

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходаков Гавриил Терентьевич

Смерть
Неизвестно
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