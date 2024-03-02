Ходакова Авдотья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Сын: Ходаков Терентий Гаврилович
Отец ребёнка: Ходаков Гавриил Терентьевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Дарья Гавриловна
Отец ребёнка: Ходаков Гавриил Терентьевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марья Гавриловна
Отец ребёнка: Ходаков Гавриил Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно