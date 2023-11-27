Злотников Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Злотникова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Злотникова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ушакова Неля
Мать ребёнка: Злотникова Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Злотникова Елизавета
Смерть
Неизвестно