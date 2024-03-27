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(Гинтер) Розалия

Место рождения

поселение Хофнунгсбург Крым Украина

Дата рождения

01.10.1875

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1875

Отец: Гинтер Христиан

Мать: Екатерина

поселение Хофнунгсбург Крым Украина
Рождение ребёнка
23.06.1900

Дочь: Гинтер Екатерина

Отец ребёнка: Остер Иван

хутор Петровка Михайловский сельсовет Сакмарский р-н Оренбургская область.
Рождение ребёнка
26.08.1901

Сын: Остер Христиан Иванович

Отец ребёнка: Остер Иван

село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
27.12.1902

Дочь: Гинтер Розалия

Отец ребёнка: Остер Иван

село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
23.04.1904

Дочь: Капп Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Остер Иван

село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Смерть
1954
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
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