Зорин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зорина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зорина ?
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Зорин (Зарин) Антон Николаев
Мать ребёнка: Зорина ?
Кожевниково, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно