Зорин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Зорина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зорина ?

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Зорин (Зарин) Антон Николаев

Мать ребёнка: Зорина ?

Кожевниково, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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