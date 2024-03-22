Чужавко Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чужавко Андрей Александрович

Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

15.09.1968

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1968

Отец: Чужавко Александр Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Минск, Минск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чужавко Егор Андреевич

Мать ребёнка: Чужавко Наталья

Минск, Минск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чужавко Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Чужавко Наталья

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чужавко Наталья

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