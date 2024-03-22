Чужавко Андрей Александрович
Место рождения
Дата рождения15.09.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1968
Отец: Чужавко Александр Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чужавко Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чужавко Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Чужавко Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чужавко Наталья