Миронов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Миронов Андрей
Рождение ребёнка
18.01.1923
Сын: Миронов Александр
Мать ребёнка: Миронов Мария
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елагина Нина
Мать ребёнка: Миронов Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Василий
Мать ребёнка: Миронов Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Виктор
Мать ребёнка: Миронов Мария
Смерть
Неизвестно