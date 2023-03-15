Миронов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Миронов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1923

Сын: Миронов Александр

Мать ребёнка: Миронов Мария

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елагина Нина

Мать ребёнка: Миронов Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Василий

Мать ребёнка: Миронов Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Виктор

Мать ребёнка: Миронов Мария

Смерть
Неизвестно
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