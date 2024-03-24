Суханова (Головко) Наталья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова (Головко) Наталья Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1959

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1959

Отец: Головко Анатолий Васильевич

Мать: Головко Анна Алексеевна

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