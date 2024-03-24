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Суханова (Головко) Наталья Анатольевна
Суханова (Головко) Наталья Анатольевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.04.1959
Пол
Женский
Отец
Головко Анатолий Васильевич
1928 г.р.
Мать
Головко (Поплавная) Анна Алексеевна
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1959
Отец:
Головко Анатолий Васильевич
Мать:
Головко Анна Алексеевна
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