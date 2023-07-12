Матрена Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

1874

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Калентьева Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Кривов Сергей Григорьевич

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Параскева Сергеевна

Отец ребёнка: Кривов Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Кривов (исаев) Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Кривов Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Кривов Сергей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривов Сергей Григорьевич

Смерть
1874
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