Матрена Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Калентьева Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Кривов Сергей Григорьевич
Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Параскева Сергеевна
Отец ребёнка: Кривов Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Кривов (исаев) Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Кривов Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Кривов Сергей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1874