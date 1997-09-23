Ситникова (Афанасьева) Нина Николаевна
Место рожденияСССР
Дата рождения10.11.1923
Дата смерти23.09.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1923
Рождение ребёнка
01.06.1948
Сын: Ситников Александр
Отец ребёнка: Ситников Михаил
Рождение ребёнка
03.01.1950
Дочь: (Ситникова) Ольга
Отец ребёнка: Ситников Михаил
Рождение ребёнка
25.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ситников Михаил
Смерть
23.09.1997
Похороны
Неизвестно