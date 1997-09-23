Ситникова (Афанасьева) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситникова (Афанасьева) Нина Николаевна

Место рождения

СССР

Дата рождения

10.11.1923

Дата смерти

23.09.1997

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

1948 г.р.
1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1923

Отец: Афанасьев Николай Аксеньтьевич

Мать: Афанасьева Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
01.06.1948

Сын: Ситников Александр

Отец ребёнка: Ситников Михаил

Рождение ребёнка
03.01.1950

Дочь: (Ситникова) Ольга

Отец ребёнка: Ситников Михаил

Рождение ребёнка
25.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ситников Михаил

Смерть
23.09.1997
Похороны
Неизвестно

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